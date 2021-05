Los cien días de Draghi, el keynesiano

Hace una semana una periodista le preguntó a Mario Draghi en rueda de prensa si sería capaz de aprobar una reforma fiscal en el Parlamento, pese a las enormes diferencias ideológicas que conviven en su Gobierno de unidad. El primer ministro puso su cara de respuestas lapidarias y respondió: “Muchas veces en mi vida me han preguntado si sería capaz de algo y, bueno, bastante a menudo lo he conseguido”. La actitud del ex presidente del Banco Central Europeo es esa. Se muestra extremamente confiado en sí mismo, hace pocos esfuerzos por disimular la humildad y decide, en última instancia, según sus pulsiones. Como dice, habitualmente consigue lo que él quiere. Cuando las cosas no siguen exactamente el guion, sus seguidores ya tienen preparada una red de seguridad para protegerlo.