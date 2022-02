La clave china: por qué Putin buscó el respaldo de Pekín antes de invadir Ucrania

No fue casual que Putin reconociera la independencia de las separatistas provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk el día después de que concluyeran los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. También esperó a que estos llegaran a su fin para lanzar su invasión. Precisamente, en la inauguración de esos Juegos (boicoteados por la diplomacia de muchos países occidentales), los presidentes de Rusia y China escenificaron su alianza sellando un pacto "sin límites" frente a las potencias occidentales.

Durante su conversación telefónica con Putin el segundo día de la invasión, el líder chino apeló a "las negociaciones". Horas después, el gigante asiático se abstenía en la ONU ante una resolución contra la invasión rusa de Ucrania. Y aquí se presenta una de sus grandes paradojas. Pekín ha defendido las "preocupaciones de seguridad" manifestadas por Moscú por la expansión de la OTAN hacia el Este; pero también -días antes del ataque- había pedido respeto a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Ahora no condena la violación de esos principios por parte de su aliado . Y se suma a la narrativa de Putin, tras varias semanas en las que ha criticado a Washington por "exagerar" la amenaza rusa.

Mientras un país se derrumba por una guerra que desgarra a la población civil, los líderes de las grandes potencias -parapetados en la comodidad de sus atalayas- hacen cálculos. China debe elegir, pero no le interesan la confrontación y el caos . Tiene demasiado que perder si el conflicto se va de las manos. Quiere estabilidad para acrecentar su poder como superpotencia comercial, económica y tecnológica.

Es ese orden -que rompe su aliado- el que ha permitido al gigante asiático su milagro económico. Ahora vadea entre la disyuntiva de consolidar sus lazos con Moscú y no quebrar sus relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos. No quiere pagar el precio de ser percibido como cómplice de la agresión rusa a la ex república soviética.