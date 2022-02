Rusia lanza una invasión "a gran escala" en Ucrania por tres frentes

Un ataque "quirúrgico" con "armas de alta precisión" en la capital Kiev y en otras ciudades ucranianas para inutilizar la infraestructura militar, las instalaciones de defensa aérea y los aviones del ejército ucraniano, según ha detallado el Ministerio de Defensa ruso. Una invasión en la que "la población civil no está en riesgo", señala a la agencia estatal rusa RIA Novosti. Ucrania confirma cerca de 40 muertos, incluidos diez civiles.

Se trata del mayor ataque de un estado contra otro en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Un ataque que no se ha limitado a la región del Donbás. Los separatistas habían pedido ayuda a Moscú para detener una supuesta agresión ucraniana, algo que Estados Unidos ha calificado de "propaganda rusa". El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido de que cualquier interferencia tendrá consecuencias "como nunca se han visto".

El alcance total de la operación militar rusa no quedó claro de inmediato, pero Putin dijo: "Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos. No vamos a imponer nada por la fuerza". Tres horas después de que Putin diera su orden, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que había eliminado la infraestructura militar en las bases aéreas de Ucrania y degradado sus defensas aéreas, informaron los medios rusos.