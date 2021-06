Damien Tarel, el ultraderechista que abofeteó a Macron, condenado a cuatro meses de prisión

Un "acto lamentable"

Durante el juicio rápido, Tarel ha afirmado: "Creo que puedo decir que el acto fue lamentable" , ha asegurado también que " no volverá a pasar" y que "entiende las consecuencias en su vida personal" de la agresión que protagonizó.

Ante el juez, con voz tranquila -según recoge la prensa francesa- Tarel ha explicado por qué abofeteó a Macron: "No lo apreció. Cuando vi su mirada mentirosa, con la que quería convertirme en uno de sus votantes, me llenó de disgusto". Ha admitido que su reacción fue "violenta e impulsiva". También ha dicho que en el momento de los hechos no era muy consciente de lo que estaba haciendo. "Cuando llegó frente a mi, dije: ¡Saint-Denis Montjoie, abajo la macronmanía!", y entonces le golpeó.