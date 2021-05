Estas son las condiciones para los turistas que vengan a Europa

Acuerdo "voluntario"

El acuerdo no supone la obligación de aceptarlo por parte de los Estados miembros. Cada uno es ahora libre de aceptar o no a esos turistas o de imponerles o no otras medidas de salud pública, como test PCR negativos por adelantado o el mantener cuarentenas. Fuentes diplomáticas aseguraron a NIUS este miércoles que el temor a la extensión de la variante india podría hacer que algunos Estados miembros –los menos dependientes económicamente del turismo- mantuvieran medidas restrictivas también para los vacunados.

Cuando presentó su propuesta en abril, la Comisión Europea aseguró que sus estudios científicos –de la Agencia Europea de Control y Prevención de Enfermedades- mostraban que la vacunación rompía las cadenas de transmisión del virus.