Conocer a Giorgio Parisi

Giorgio Parisi seguramente tenga la bandeja de entrada de su correo electrónico llena desde hace días. Entre miles de mails felicitándolo por su premio NOBEL estará el de su amigo y ex colaborador Luca Peliti o el de su ex alumno Matteo Rosati, que no pudieron evitar escribirle. Todos lo celebran porque la decisión del prestigioso comité internacional ha reconocido, por fin, algo que todo el mundo, toda la comunidad científica y académica en Italia y en el mundo, ya conocía: Parisi es un genio generoso y su aportación en la ciencia abre y ha abierto la puerta a muchas líneas de investigación. La imagen análoga de esa bandeja de entrada a reventar sería la Universidad de la Sapienza que, llena de alumnos y compañeros, lo recibió coreando su nombre y aplaudiendo el día octubre que se conoció la noticia. Un logro que se suma al del deporte y la música en un año de oro para Italia.