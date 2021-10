España presionará para contener la factura energética en el Consejo Europeo del adiós de Merkel y el desafío polaco

Otros, como Alemania, Bélgica o los nórdicos, están más alineados con las tesis de Bruselas y opinan que se trata de un fenómeno temporal al que hay que reaccionar con medidas a corto plazo, pero no ir más allá porque señalan que el precio del gas disminuirá en primavera.

Aunque no es un punto oficial de la cumbre, los líderes de la UE también abordarán los "recientes acontecimientos relacionados con el Estado de derecho" . El exprimer ministro belga no lo especifica en la misiva, pero se refiere ala situación en Polonia después del último episodio de su deriva totalitaria con el fallo del Tribunal Constitucional que cuestiona la primacía del Derecho comunitario sobre la Carta Magna polaca.

La Comisión Europea examina opciones legales desde que se conociera el fallo mientras el Parlamento Europeo y algunos países, especialmente los tres del Benelux, presionan para que Bruselas congele el desembolso de fondos europeos a Varsovia a la vista de que los expedientes que la UE tiene abiertos no parecen frenar la deriva autoritaria.

En todo caso, no será un debate del que salgan conclusiones formales porque Michel cree que no una cumbre sea el foro adecuado para discutir este asunto más allá de un debate político. Además, algunos países, como España, creen que hay que esperar al Tribunal de Justicia de la UE (TUE) y no quieren que esta crisis monopolice una cumbre que consideran más importante dedicar a la urgencia de los precios de la luz.