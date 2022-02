Los conservadores alemanes se “rebelan” contra la gestión de la pandemia de Scholz

De momento, lo que ha encontrado Merz es un particular papel de liderazgo en lo que parece ser toda una revuelta conservadora ante la política sanitaria del Gobierno alemán.

No en vano, un diario más bien afín a la democracia cristiana alemana como el Frankfurter Allgemeine Zeitung hablaba de la “rebelión de la CDU” para referirse a cómo importantes figuras del principal partido conservador germano se están posicionando frente a la vacunación obligatoria de los sanitarios.

La vacunación contra la COVID-19 en Alemania no ha ido al ritmo que deseaban las autoridades. A fecha de este jueves, el 74,7% de la población tiene la pauta completa , según datos del Instituto Robert Koch (RKI), la agencia federal de prevención y control de enfermedades. Algo más de la mitad de la población (55%) se ha puesto una tercera dosis.

Entre los sanitarios alemanes, la gran mayoría está inmunizada. Así, a finales del año pasado, la radio-televisión bávara Bayerischer Rundfunk ya daba cuenta de un estudio en el que participaban unos 16.000 trabajadores de un buen centenar de hospitales según el cual sólo un 4% de los trabajadores no se había vacunado.

Siguiendo esos datos, con un 96% de vacunados, podría parecer que el porcentaje de no vacunados es un colectivo irrelevante. No lo es. Entre otras cosas, porque esa proporción sólo sirve de indicativo para un país en el que hay regiones, como Sajonia (este), donde las autoridades estiman que el porcentaje de no vacunados en el sector sanitario alcanza el 33%.