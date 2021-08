Los conservadores cargan contra Johnson por la retirada de Afganistán

Owen Patterson, exministro por Irlanda del Norte, lo calificó como la peor humillación desde la guerra de Suez de 1956, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética obligaron a la coalición franco-británica a retirar sus tropas de Suez. Mientras que Tom Tugendhat, presidente de la comisión de asuntos exteriores del Parlamento y también exsoldado en Afganistán, dijo que “ esto no tiene que ser necesariamente una derrota, pero ahora mismo lo parece ”. Y en cuanto a los comentarios de Biden acusando al ejército afgano de no haber tenido el coraje de luchar por su país, dijo que él había luchado codo con codo con los afganos y cuestionar su coraje es una “vergüenza”.

Tal vez la mayor reprobación salió de la boca de su predecesora en el cargo, Theresa May, quien dijo que no entendía como el Reino Unido no había hecho más para mantener la presencia de tropas en el territorio. Esa fue una de las críticas más generalizadas, pero Johnson señaló como culpable a Joe Biden por haber retirado las tropas y afirmó que era “ilusorio” continuar con una operación militar en Afganistán sin la presencia de los Estados Unidos, que fueron los que recibieron el ataque terrorista del 11-S. May calificó la retirada de las tropas de Afganistán como "un gran revés para la política exterior británica” y advirtió que corrían el riego de permitir que se incube de nuevo el terrorismo en su territorio. Mientras que el ex secretario de estado conservador de los veteranos de guerra, Johnny Mercer, acusó Johnson de haber fallado a los que combatieron.