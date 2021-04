Una contenida expresión de duelo por el Duque

Una elegante mujer de unos 45 años se aproxima al palacio de Buckingham por la avenida The Mall con un ramo de tulipas en la mano, impecablemente peinada, perfumada con una fragancia dulce, acicalada como si se hubiera arreglado expresamente para acudir al palacio. Lleva un perro atado a una correa. No debe vivir muy lejos. Se llama Emma, es inglesa, y es una devota de la realeza. Se muestra muy afectada por la defunción del Duque. Así es como lo llama: el Duque. “Soy una gran admiradora suya, me fascinaba su personalidad”, dice. Lamenta no poder celebrar un funeral multitudinario pese a que la última voluntad del príncipe fue despedirse discretamente. Junto a las flores sujeta una postal con un elefante (“al Duque le encantaban los elefantes”) y con una dedicatoria escrita a mano, una carta de despedida. “Eres una leyenda, te voy a echar mucho de menos, mis condolencias para toda la familia”, dice la nota.