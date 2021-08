La corrección política acorrala la opinión de la mitad de Alemania

Ese fenómeno no es nada anómalo. Ahora bien, los estudios de Petersen ha sido noticia en Alemania recientemente porque señalan que, en general, sólo un 45% de la población germana piensa que puede expresar sus opiniones libremente. Es el menor porcentaje registrando por el IfD en sus estudios sobre libertad de opinión en suelo alemán.

“La gente sabe que no hay una ley que limite la expresión de su opinión . Lo que ocurre es una cuestión del clima social. Tenemos un clima social en el que hay una gran presión social en el que la gente piensa en general que hay que ser cuidadoso a la hora de mostrar la opinión que se tiene porque sino se le puede echar encima otra gente”, expone el investigador del IfD.

Ese fenómeno, según señala Petersen, es el que explica, por ejemplo, que, por la presión de esa élite y sus seguidores, en Alemania han pasado cosas como que la tradicionalmente “salsa gitana” de la empresa de alimentación Knorr haya sido rebautizada como “salsa de pimientos al estilo húngaro” . El cambio de nombre tuvo lugar cuando el año pasado se produjo un debate sobre sobre si la expresión “salsa gitana” era racista o no.

“Se ha instalado un código en esos círculos intelectuales, que no son científicos pero que vienen del ámbito académico. Piensan en términos morales. Tratan de invadir con sus reglas a la sociedad” , dice Petersen. En esa élite, “hay una mezcla de conciencia misionera y arrogancia ante la gente normal” y, de resultas, “lidiamos con una minoría que está aterrorizando a la mayoría con sus exigencias” , abunda el investigador del IfD.

En la investigación que Petersen presentaba en junio en el Frankfurter Allgemeine Zeitung se leía incluso que un 71% de la población consideraba exagerada la siguiente afirmación : “se debe prestar atención en el diálogo interpersonal que las afirmaciones de uno no sean discriminatorias o hirientes. Por eso uno debería siempre utilizar las formas masculino y femenino al hablar”.

el 95% de los interrogados no entendía por qué una política tuvo que disculparse por haber dicho que de niña quería ser jefe de tribu india

En lo culinario, un 77% de los interrogados por Petersen y compañía respondían con un “sí” a si el Zigeunerschnitzel, una receta de carne en salsa cuya traducción podría ser “escalope gitano”, se podía llamar así. Y, en lo político, el 95% de los interrogados no entendía “por qué una política tuvo que disculparse oficialmente por haber dicho que de niña quería ser jefe de tribu india” .

Para Petersen, si estos temas son o pueden ser motivo de debates sobre sexismo o racismo eso es algo que se explica, no porque haya una mayoría social que así lo entienda, sino porque hay una minoría que domina las instancias en las que se lanzan los debates públicos . A saber, mayormente, los medios de comunicación.

“Si sólo votaran los periodistas entonces la elecciones alemanas las granarían Los Verdes por mayoría absoluta”, dice Petersen, aludiendo al partido ecologista germano, probablemente el más sensible a las llamadas políticas de identidad y la corrección política.

Pero el próximo 26 de septiembre, no sólo la “casta” que señala este investigador acudirá a las urnas. Y esto, a su entender, puede traer alguna sorpresa, y especialmente algún disgusto para Los Verdes.

“Lo habitual es que Los Verdes sean fuertes cuando no hay elecciones. Están fuertes en las encuestas mucho antes de las elecciones y luego, cuando se acerca la fecha electoral, se desinflan”, señala Petersen. “Están ahora en un 18% en las encuestas de intención de voto. Hace un par de meses estaban el alrededor del 25%, y no me extrañaría si se quedan en el 12%. Habrá que ver”, plantea el investigador del IfD.