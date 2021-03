Crece la preocupación en Reino Unido porque la variante brasileña impida las vacaciones en el extranjero

La presidenta del Comité de Asuntos Internos británico, la laborista Yvette Cooper, se ha unido al coro de políticos que en Reino Unido instan a la población a no reservar vacaciones de verano en el extranjero porque podrían no ser posibles. En el programa Today de la cadena BBC, Cooper ha asegurado que "existe una preocupación de si el Gobierno está aumentando las expectativas sobre las vacaciones de verano que es posible que no se cumplan", según recoge el diario The Independent.