Los crímenes de Stalin en Ucrania vuelven a la superficie en forma de gran fosa común

“Sabíamos aproximadamente dónde podía estar el lugar, pero no estábamos seguros. Y cuando empezaron las obras en ese sitio, pedimos permiso para realizar una exploración arqueológica. En las primeras excavaciones ya encontramos restos humanos ”, dice Babich a NIUS.

“Eran gente normal: ingenieros, trabajadores, profesores, doctores, no eran culpables de nada. No estaban ni en la oposición a Stalin. He estado trabajando en la archivo sobre estos casos criminales”, fundamenta Babich, señalando los perfiles habituales de las víctimas de la NKVD en Ucrania.