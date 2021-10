La crisis energética aviva el debate europeo sobre el futuro de la energía nuclear

Varios gobiernos, con el belga a la cabeza, empiezan a estudiar si la fecha prevista de cierre de los reactores podría alargarse unos años. Entienden que la energía nuclear podría servir, además, para facilitar la transición ecológica. Su cierre podría reemplazarse con fuentes de generación contaminantes como el gas natural si las renovables no pueden asumir el hueco que dejará la nuclear. Otros partidos creen que las fechas de cierre puestas hace año no deben tocarse porque generaría confusión e inseguridad jurídica.

La Comisión Europea debe decidir pronto qué tipos de energía entran en la lista que puede ser financiada con bonos verdes porque no es “dañina para el medio ambiente”. El debate no está cerrado. Francia considera que la nuclear, al no generar emisiones contaminantes, debe estar en esa lista. Alemania le recuerda que genera residuos radioactivos para los que la ciencia no tiene más solución que enterrarlos durante decenas de miles de años.