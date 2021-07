La crisis de los unionistas amenaza con hacer caer al gobierno de Irlanda del Norte

La ratificación de Jeffrey Donaldson como nuevo líder del Partido Unionista del Ulster (DUP) es el último intento de los unionistas radicales norirlandeses para intentar recuperar el control de la provincia británica. Donaldson es el quinto líder del partido en sus cincuenta años de historia, el tercero en apenas cincuenta días. Su elección apacigua en cierto modo las aguas en el partido, pero no en la región. Y es que la crisis del DUP generada a partir del Brexit de Boris Johnson amenaza con hacer caer el gobierno compartido en la región y con romper la paz entre comunidades.

La crisis de los unionistas fue provocada por dos decisiones controvertidas. La primera fue dar apoyo al Brexit en 2016 ya que no calcularon las consecuencias que podría tener para la región. Como ya avisaron en la campaña del referéndum, el Brexit iba a suponer el distanciamiento entre Irlanda del Norte (provincia británica en el noreste de la isla de Irlanda) y la isla de Gran Bretaña. Los acuerdos de paz de 1998 requerían que no hubiera frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. O sea, que o Irlanda del Norte y Gran Bretaña se alineaban comercialmente con la Unión Europea (UE), algo que no iba a aceptar Johnson, o se trasladaba la frontera comercial a la costa que separa a las dos islas.