La cumbre pide a la Comisión Europea mano firme pero tiento con Polonia

La tensión entre el Gobierno polaco y las instituciones de la Unión Europea por la deriva autoritaria del gran país del este europeo no puede terminar en un choque frontal. Varios dirigentes nacionales, con la alemana Angela Merkel (en su probablemente 107 y última cumbre europea) en cabeza, pidieron este jueves a la Comisión Europea que tenga mucho tiento en su bronca con Varsovia y que se centre en frenar los ataques a la independencia judicial.

La idea, que no es del gusto de un puñado de gobiernos encabezados por el holandés, el belga y los escandinavos, es que la Comisión se centre en medias concretas, como acabar con el tribunal correccional que puso en marcha el Gobierno polaco para castigar a los jueces que se salen del carril que les marca.

Esas mismas fuentes contaron que casi todos los dirigentes nacionales respaldan la idea de que la Comisión Europea bloquee la entrega del dinero de los nuevos fondos europeos mientras Polonia no rectifique. Desde el Parlamento Europeo también se presiona. Este miércoles, su presidente David Sassoli , con el acuerdo de la mayoría de los grupos parlamentarios, ordenó a los servicios jurídicos de la Eurocámara que preparen una denuncia contra la Comisión.

La demanda, que irá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, alegará que la Comisión de Von der Leyen debía haber activado ya el mecanismo del Estado de derecho que suspende la entrega de fondos europeos (no de los especiales post-pandemia sino de todos, incluyendo fondos estructurales, de cohesión o de la PAC) por violaciones graves de las normas básicas del Estado de derecho.

Los eurodiputados creen que la Comisión prevarica al no activar ese nuevo mecanismo . La Eurocámara votó por una amplia mayoría (502 votos a favor) una resolución que exige a la Comisión que actué ya y que bloquee los fondos para Polonia.

Bruselas sigue arrastrando los pies en un asunto que divide a los 27 porque varios gobiernos no ven la prisa en actuar ya contra la subida de los precios de la electricidad y el gas. Fuentes diplomáticas contaron que hay incluso países que no consideran que haya especulación en el mercado de emisiones de carbono, algo que España cree que debe estudiar la Comisión Europea y actuar si considera que se produce especulación. La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, ya dijo a principios de mes que no tenía “ningún ejemplo concreto de manipulación”.