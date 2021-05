Cummings destroza la reputación de Johnson

Dicen que la venganza es un plato que se sirve en frío. Dominic Cummings, ex asesor de Johnson, hizo este miércoles honor al dicho y perpetró su particular venganza contra el primer ministro, su exjefe, que había echado sin contemplaciones el pasado mes de noviembre. Cummings compareció ante una doble comisión parlamentaria que está investigando la actuación del gobierno ante la pandemia. Cummings no dejó títere con cabeza. Acusó de provocar miles de muertes por culpa de su tardía reacción y dijo que no era “apto” para el cargo.