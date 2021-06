Quién es Damien Tarel, el hombre que abofeteó a Macron y podría enfrentarse a tres años de cárcel

Damien Tarel, de 28 años, se encontraba entre la multitud que recibió al presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su visita al departamento de Drôme . Cuando el mandatario se acercó a un grupo de personas que estaba junto a una valla, Tarel le agarró del brazo y le propinó una bofetada tras gritar ¡Abajo el macronismo! , según el vídeo que circula en redes sociales. Un vídeo grabado por su amigo y cómplice, Arthur C., de 29 años.

Según su entorno, es un joven discreto y tímido que nunca ha mostrado una opinión política, según relata la cadena francesa. Damien "no es alguien que tenga un temperamento violento, es alguien que tiene un temperamento muy reflexivo", asegura su amigo Loïc a BFMTV. "Me hubieran dicho 'Damien es capaz de abofetear al presidente', les hubiera dicho que no", ha añadido. Es bastante activo en redes sociales. Sigue varios canales de YouTube, incluidos los de personalidades de extrema derecha, como Henry de Lesquen, condenado por incitación al odio.