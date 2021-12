Consejo Europeo: descoordinación sanitaria, unidad frente a Rusia y bronca por los precios de la electricidad

Los dirigentes nacionales prometieron anoche coordinar sus medidas pero la promesa ya no valía nada porque algunos ya habían tomado decisiones unilaterales en los últimos días. La sensación entre los diplomáticos es que se repiten errores de 2020, de cuando cada uno hizo la guerra al virus por su cuenta y que lo p agará la libre circulación de los ciudadanos y, si no tienen cuidado, el funcionamiento del mercado interior.

No sobre una eventual vacunación obligatoria a nivel europeo que había alentado la Comisión Europea desde que Alemania anunció que la aprobará a partir de enero. Tampoco sobre la duración del certificado covid europeo o de si será necesaria una tercera dosis para conservarlo. E l próximo miércoles la Comisión Europea presentará una propuesta para que dure ocho meses después de la fecha de la pauta completa de la vacunación (el día de la segunda dosis o el de la dosis única en el caso de la vacuna de Janssen). Pero será una recomendación que los gobiernos podrán seguir o no.

La Agencia Europea de Prevención y Control de Enfermedades puso el miércoles sobre la mesa un informe alarmante que los líderes estudiaron este jueves: “En la situación actual la vacunación por sí sola no nos permitirá prevenir el impacto de la nueva variante Omicron porque no habrá tiempo para cerrar las brechas de vacunación todavía existentes. Es urgente la toma de medidas para reducir la transmisión y aliviar la carga que pesa sobre los sistemas de salud y proteger durante los próximos meses a los más vulnerables”.

Si el debate sobre la nueva variante Omicron acabó en apenas dos horas, el de los precios de la energía desató la bronca y terminó como el rosario de la aurora. España, Italia, Francia, Polonia, Rumanía, Grecia, Chequia creen que hay tomar medidas en el mercado europeo de la electricidad. Alemania, Bélgica, Países Bajos, los escandinavos, los bálticos creen que no porque estiman que se trata de un problema coyuntural y pasajero. La Comisión Europea está con este último grupo.

Sánchez y Draghi lideraron anoche el campo de los que exigen que se tomen medidas de calado porque los parches puestos hasta ahora no funcionan a la vista de la continua escalada del precio del megavatio. Creen que el sistema de formación de precios –que establece que el precio de la energía más cara usada casa día es el precio de toda- no refleja la realidad del mercado.

Alemania, Austria, Luxemburgo lo rechazaron. Tras horas de debate infructuoso sobre un tema en el que en principio los gobiernos no tienen competencias, poco después de medianoche el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, cerró la cumbre sin que se hubieran cerrado las conclusiones sobre energía. Chequia y Polonia no aceptaban ninguna conclusión que no hablara de la taxonomía. Michel explicó en conferencia de prensa que los líderes habían decidido en la cumbre de octubre tomar alguna decisión sobre energía en esta cumbre. Fue imposible.