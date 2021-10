Despiden por "conducta sexual inapropiada" al director del diario 'Bild', el más leído de Alemania

El alemán Julian Reichelt , de 41 años, era hasta este lunes el director del diario sensacionalista Bild, el más leído de Alemania. El grupo de comunicación Axel Springer, el más grande de Europa y propietaria del periódico , le ha despedido "con efectos inmediatos" alegando "proceder indebido" y no separar como corresponde "lo privado de lo profesional".

Las primeras acusaciones contra el ya exdirector del Bild se conocieron hace meses , pero Axel Springer abrió una investigación y concluyó que las sospechas no eran fundamentadas para apartarle de su puesto, concediéndole una segunda oportunidad. Pero la cosa no quedó ahí. Una serie de denuncias entre miembros de su redacción le atribuían comportamientos inadecuados y abuso de poder, además de sospechas de relaciones sexuales con empleadas y consumo de drogas en el puesto de trabajo.

El cese fulminante de Reichelt ha llegado un día después de que el diario The New York Times publicara una columna con detalles sobre una relación con una becaria, a la cual supuestamente ascendió a un puesto de redacción de alto nivel mientras tenía una aventura con ella. El diario estadounidense alude en su información a las investigaciones llevadas a cabo por el equipo mediático Ippen, que agrupa al tabloide TZ, competidor directo de Bild, entre otros medios, y que, como se ha sabido ahora, finalmente no fueron publicadas.