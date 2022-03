La destrucción de Mariúpol, en tiempo real: ucranianos fuera de su país siguen por Telegram el asedio a la ciudad

Aunque las informaciones que llegan de Mariúpol no invitan al optimismo. Las imágenes tomadas por los satélites, comparando el antes y el después , no dejan lugar a dudas. La destrucción, en buena parte de la ciudad, es total. Los medios ucranianos informan ya de más de 1.000 personas muertas . Civiles que están siendo enterrados en fosas comunes, a las afueras de la ciudad. Cuerpos sin féretros, algunos en bolsas, otros cubiertos por sábanas que no aguantan la caída. Pero "debido al constante bombardeo de los rusos, es imposible hacer otra cosa", asegura Oleksandra Matviichuk (@avalaina), directora del Centro para las Libertades Civiles de Ucrania.

Como Olga y Anfisa, decenas de personas siguen pendientes de las redes sociales y de grupos de Telegram donde se comparte información prácticamente en directo de lo que está ocurriendo en Mariúpol. Con vídeos en los que se muestran edificios destruidos, imponentes socavones , con calles sembradas de escombros y vehículos todavía en llamas, mientras suenan los disparos y nuevas explosiones. Mariúpol, una ciudad devastada por una invasión en la que, por no respetar, no se respeta ni un hospital materno-infantil.

Por no quedar ya no quedan ni refugios donde ponerse a salvo. Tampoco es fácil dar con agua potable. La gente está utilizando la queda en los circuitos de la calefacción o buscando alguna fuente que todavía permanezca en pie. Escasea también la comida, las tiendas hace días que no abren sus puertas, ni tan siquiera las farmacias. "Hay cadáveres por todas partes, la gente recoge leña, muebles, enciende fogatas cerca de las casas y cocina en la calle, las tiendas están saqueadas y algunas quemadas", cuentan en Telegram. "¡Dios!, ¿por qué no viene nadie a sacar a los civiles?", se lamentan.