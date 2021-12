Los detalles del 'partygate', la fiesta navideña en Downing Street que acorrala a Johnson

La polémica fiesta celebrada el 18 de diciembre de 2020 en el 10 de Downing Street no fue algo improvisado. Se planeó durante tres semanas y se enviaron invitaciones a funcionarios y asesores por WhatsApp, según ha revelado esta semana el diario The Times. Reino Unido estaba entonces en el nivel 3 de alerta contra la covid-19, que prohibía las reuniones en interiores de personas que no convivían, y el país contabilizaba las muertes por centenares.