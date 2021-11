Cuatro detenidos en Francia tras la muerte de 27 migrantes en el peor naufragio en el Canal de la Mancha

La embarcación, que había salido de Loon-Plage, en las cercanías de Dunkerque, en el departamento de Norte, zozobró en el límite territorial entre Francia y Reino Unido, pero en lado francés, informa el diario Le Parisien. Johnson ha pedido a Macron que acepte las patrullas fronterizas británicas a lo largo de la costa francesa, aunque Macron le advirtió que no use el tema "con fines políticos" y ha afirmado que su país no dejará que el canal "se convierta en un cementerio".