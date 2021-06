Al menos 23 detenidos en las protestas de Extinction Rebellion contra la prensa en Londres

Los activistas llegaron a las 7.00 horas de la mañana al edificio, sede además de publicaciones como 'The Independent', 'The i', 'Evening Standard' o 'Metro' y han volcado un camión lleno de excrementos de caballo frente a la entrada principal del inmueble. Tras el vertido, han mostrado pancartas con lemas como "Parad esta mierda" o "Liberad la prensa". También hubo una visita a la sede de 'The Daily Telegraph', pero la Policía les impidió verter los excrementos, otras siete toneladas.