Diario de votación para el Quirinal: el día uno, reuniones y votos en blanco

El líder de Italia Viva, Matteo Renzi, explicaba a la salida, tras haber votado, que su candidato idílico había sido siempre Sergio Mattarella, que no ha parado de repetir en las últimas semanas que su trabajo había concluido. El ex primer ministro Renzi veía clara la posibilidad de Draghi como Presidente pero destacaba la necesidad de un “acuerdo político” de nivel. Mientras el nombre de Draghi se hacía más y más extendido el establishment financiero hacía su valoración, las voces empezaban a llegar fuera de Italia.

Las normas preveían el pasaporte COVID para entrar a la Cámara y poder votar. Los contagiados deben hacerlo desde un aparcamiento habilitado para su participación, al que podían acceder con su propio coche o con una ambulancia. La ex parlamentaria del M5S, Sara Cunial, y ahora diputada del grupo mixto, conocida por sus posturas no vax, ha sido la única en no poder entrar a votar por no cumplir la normativa que exigía el green pass para gozar del derecho al voto.