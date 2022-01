Diez años del Costa Concordia: “Siento aún mucha rabia y dolor”

De entre las desafortunadas decisiones tomadas aquella noche por los responsables hubo una que será recordada para siempre: la huída de la persona que estaba a cargo de la embarcación. La justicia italiana condenó al ex comandante del Costa Concordia, Francesco Schettino, a 16 años de cárcel por homicidio doloso y abandono de la nave. Rompió la ley que impera en el mar y que todos los que lo trabajan conocen: “Primero las mujeres y los niños, el último el comandante”. Otras cinco personas de la tripulación fueron imputadas y condenadas a menos de tres años.

“Había viajado con mi cuñada para disfrutar de unas vacaciones”, cuenta para este artículo. Rememora ahora, uno a uno, pasajes de aquella noche que dice recordar con una lucidez incluso absurda. “Dicen que el tiempo sirve para olvidar, pero es imposible. Lo que ocurrió, puedo decir eso al menos, ha cambiado mi carácter. Ahora es difícil que me deje llevar por el pesimismo, y las cosas que antes me preocupaban ahora me parecen minúsculas”, explica haciendo mención a lo que aquella noche pensó, que su vida terminaba en aquel terrible incidente.