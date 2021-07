Astrid Hoem, superviviente de Utoya: "Es importante que hablemos de lo que pasó para evitar que se repita"

Allí agazapada escribió a su madre el que pensó sería su último mensaje. "Os amo. No me llaméis. Sois los mejores padres del mundo". Ellos en ese momento desconocían lo que estaba sucediendo a 40 kilómetros de Oslo. Durante las siguientes dos semanas no supo a cuál de los funerales de sus amigos asistir. "En ese momento era el dolor de perderlos, pero hoy también es el dolor de no llegar a conocerlos cuando deberían haber tenido 26 o 27 años", asegura Astrid en una entrevista a Reuters.