El dilema talibán de la Unión Europea

¿Qué relaciones debe tener la Unión Europea con el régimen talibán? ¿Debe tener presencia diplomática en Kabul para poder asistir con ayuda humanitaria a la población o eso sería reconocer la legitimidad del Gobierno de los talibanes? Bruselas apuesta por mantener algún tipo de relación aunque el debate no está cerrado y hay diferentes entre las capitales.

Eso no significa que no haya dudas ni que todos vean esa misión con los mismos ojos. Hay dos grandes líneas de pensamiento. La primera, la alemana, asegura, como Borrell, que Europa necesita tener un pie en Kabul para poder canalizar esa ayuda humanitaria y para no dejar un vacío en un país que puede convertirse en un generador masivo de migrantes y refugiados y, si sucede como en los años 90, en un semillero de terrorismo.