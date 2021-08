Dinamarca anuncia el levantamiento total de las restricciones para el 10 de septiembre

Adiós a todas las restricciones sociales y públicas en Dinamarca por el coronavirus. Gracias a la importante cobertura de vacunación, la s restricciones aún vigentes en Dinamarca contra el Covid-19 se levantarán a partir del 10 de septiembre , la enfermedad ya no se considera "amenazante para la sociedad", anunció el viernes 27 de agosto el ministerio de salud.

En marzo de 2020, Dinamarca fue uno de los primeros países en instituir un régimen de semicontención con el cierre de escuelas y negocios no esenciales. Después de una primera flexibilización de las medidas unas semanas después, volvió a apretar gradualmente el tornillo a partir de agosto de 2020, recuperando la semicontención en Navidad. Desde entonces, el país se ha reabierto gradualmente, con la introducción en abril del pasaporte de coronavirus, cuyo uso ahora es limitado. El 14 de agosto de este año 2021 el uso de la máscara obligatoria había desaparecido del transporte público, único lugar donde aún se requería, como resultado de la flexibilización de las reglas de distanciamiento social.