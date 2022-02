Los dirigentes europeos revisan las sanciones previstas contra Rusia

La esperada cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana, la primera en cuatro años, sirvió al presidente del Consejo Europeo Charles Michel para tener en Bruselas a los 27 dirigentes nacionales y convocar de urgencia una cumbre informa l (no es que vayan en camiseta y pantalón vaquero, es que no se toman decisiones legales ni se producen votaciones) para que todos los gobiernos del bloque tengan la última información sobre la crisis en Ucrania.

Los europeos también quieren confirmar que empieza la retirada rusa de la frontera ucraniana, algo que anoche desmintió la Casa Blanca, que aseguró que Rusia acaba de enviar otros 7.000 soldados. El presidente ucraniano Volodimir Zelensky también dijo que no tenía constancia de ninguna retirada rusa.

Ante esa situación los europeos ven cómo las gestiones del francés Macron y del alemán Scholz no parecen haber dado frutos. Este fin de semana se espera a la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris en la Conferencia de Seguridad de Múnich , donde se reunirá con Zelensky y con varios jefes de Gobierno y ministros de Exteriores europeos.

Los europeos querrían no tener que aplicar unas sanciones que pueden dañar también a la economía del viejo continente pero la esperada retirada no se confirma. El secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, dijo en la tarde del miércoles que “al contrario, parece que Rusia sigue reforzando su presencia militar”. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen , explicará a los dirigentes nacionales el paquete de sanciones ya preparado para aplicar a Rusia.

La cumbre de este jueves, convocada de urgencia, no se hace para aprobar ninguna medida o sanción sino para repetir que la Unión Europea hará que Rusia pague un alto precio económico si ataca a su vecina Ucrania. Charles Michel dijo el miércoles: “Rodear un país con un despliegue extraordinario de fuerzas militares no puede ser considerado más que como un comportamiento agresivo y amenazante. Esta escalada no pode en peligro solamente la estabilidad y la integridad de Ucrania. Amenaza también la paz y la seguridad en Europa así el sistema internacional fundada en normas”.