Dominic Cummings, el enemigo íntimo de Johnson

La primera hacía referencia a la polémica y cara reforma del apartamento de Johnson en Downing Street, una reforma que el primer ministro admitió que se le había ido de las manos a su pareja. Se apunta que se habría gastado 200.000 euros en renovarlo . Los primeros ministros disponen de un fondo público de 35.000 euros para tales inquietudes. Cummings acusa a Johnson de haber financiado la lujosa reforma mediante donaciones realizadas por mecenas del Partido Conservador. Johnson quería crear una organización benéfica para canalizar estas donaciones al estilo de la Casa Blanca pero no se lo permitieron por limitaciones legislativas.

Tensa sesión de control

En la sesión de control de este miércoles, el líder de la oposición laborista, Sir Keir Starmer, le preguntó al primer ministro si había recibido donaciones “inicialmente” para la renovación del piso. Un Johnson más tenso de lo habitual afirmó que lo había pagado de su bolsillo . Starmer le insistió en si lo había pagado desde el inicio o solo cuando estalló el escándalo, pero Johnson reiteró su respuesta. Se ha filtrado a los medios que Lord Brownslow, miembro conservador de la cámara alta, habría donado 67.000 euros para la reforma. Lord Brownslow, una de las 250 personas más ricas del Reino Unido, confirmó que había realizado el pago en un correo electrónico enviado al copresidente conservador, Ben Elliot, y al jefe de recaudación de fondos del partido, Mike Chattey, en octubre del año pasado. Este miércoles la comisión electoral abrió una investigación para determinar si el pago de la reforma fue legal o no. Un portavoz de la comisión esgrimió que hay “motivos razonables para sospechar que puede haber habido una o más infracciones” de las reglas de financiación de las obras.

Cummings también destapó que Johnson intentó frenar una investigación sobre quién filtró a la prensa su decisión de decretar un nuevo confinamiento (el segundo, en noviembre) cuando se dio cuenta de que el chivato podía ser Henry Newman, amigo de su prometida . Explica que Johnson le dijo que “si Newman es confirmado como el filtrador, entonces tendré que despedirlo, y esto me causará serios problemas con Carrie [Symonds], ya que es uno de sus mejores amigos”. Y quiso que le pidiera al secretario de gabinete que detuviera la investigación que él mismo había ordenado.

“Le dije que no podía cancelar una investigación sobre una filtración que afectó a millones de personas solo porque podría implicar a los amigos de su novia”, escribió Cummings. Desde el entorno de Johnson se había culpado a Cummings de esta filtración. Este miércoles en el parlamento también se hizo referencia a unas palabras que habría dicho Johnson a finales de octubre: “Prefiero que se amontonen los cadáveres por el covid que ordenar un nuevo confinamiento ”. Uno de los medios que le atribuye estas palabras es la BBC, la televisión pública estatal. Johnson lo negó. “Díganme el nombre del chivato”, reprendió, desafiante, a la cámara.

Amigos y favores

“Esta no es una cuestión de inexactitudes ocasionales sino una falla constante para ser honesto con los hechos o para corregir incorrecciones lo antes posible cuando se da información engañosa. Esto, creemos, equivale a un desprecio a esta sala”, denunciaron. Entre los firmantes estaban los nacionalistas escoceses y galeses, el partido mixto y los republicanos moderados norirlandeses, los liberaldemócratas y los verdes. Exigen que se obligue al primer ministro a retractarse cada vez que dice algo que no es cierto. Los laboristas no quisieron firmar, pero su líder, Starmer, está aprovechando las revelaciones de Cummings en su blog como guion para atacar duramente y desgastar a Johnson.