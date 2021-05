El Gobierno británico "fracasó" en la gestión del covid, según Dominic Cummings, exasesor de Johnson

El controvertido Dominic Cummings , el exasesor del primer ministro británico, Boris Johnson , ha pedido perdón por sus "errores" y los cometidos por el Gobierno en su gestión de la pandemia. " Cuando los ciudadanos más nos necesitaron, el Gobierno fracasó. Me gustaría decirle a todas las familias de los que fallecieron innecesariamente lo mucho que lo siento por los errores cometidos y por mis propios errores", ha apuntado el que fuera mano derecha de Johnson.

El que también fuera director de la campaña por la salida del Reino Unido de la Unión Europea admitió que se "arrepiente" de no haber hecho mayor hincapié en los preparativos para lidiar con la pandemia en enero del pasado año, y agregó que hasta finales de febrero de 2020 no se dio cuenta de que los planes para afrontar la crisis eran "superficiales".

Según él, el Gobierno "no actuó como si la covid-19 fuera el asunto más importante en febrero, por no hablar de enero". "Es obvio que los países de Occidente, incluyendo el Reino Unido, fracasaron completamente a la hora de ver el humo y escuchar las alarmas en enero; de eso no hay duda", dijo.