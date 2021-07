Donald Tusk, un hombre con una misión

Ante la situación en su país, Donald Tusk, ex presidente del Consejo Europeo y ex primer ministro polaco, aceptó este sábado volver a tomar las riendas del partido que fundó en 2001, ‘Plataforma Cívica’ (PO), una formación que podría definirse como liberal-conservadora, profundamente europeísta y que forma parte del Partido Popular Europeo (PPE). Tusk asegura que tras siete años en Bruselas, donde terminó precisamente como secretario general de los populares europeos, vuelve a su país para “sacarlo de la pesadilla”.

La vuelta de Tusk a Polonia se anunció varias veces en los últimos años, prácticamente cada vez que había elecciones. Él lo negaba y seguía en Bruselas, donde se le podía ver incluso durante los años de presidente del Consejo Europeo de compras, sin escoltas, por la comercial Avenue Louise. Pero la relativa discreción que le da el puesto actual de secretario general del PPE no le permitía esperar mucho más si quería tener algún papel en el futuro de su país.

Tampoco está de acuerdo con las políticas económicas de ajuste que han defendido tradicionalmente los conservadores alemanes –no Merkel en esta última crisis - y defiende sin dudas los derechos de las minorías sexuales. Tusk es liberal, conservador o directamente reaccionario según de qué asunto se trate. Polonia fue durante su gestión el único país de la Unión Europea que no tuvo ni un trimestre de recesión económica a pesar de pasar la crisis financiero que estalló en 2008.

Tusk dijo este sábado que volvía a Varsovia tras siete años en Bruselas: “Vuelvo. Sé que me han esperado mucho tiempo. Estaré aquí al 100% para ayudar a Polonia a salir de la pesadilla en la que cayó”. Emocionado, los dirigentes y altos cargos de su partido aplaudieron a rabiar la vuelta de un Tusk que es su máxima esperanza para volver al poder.

Tusk llega con un discurso durísimo contra el PiS: “No me acostumbro a lo que pasa en Polonia. Hoy gobierna el mal y me pongo furioso cuando escucho a algunos relativizar el mal que el PiS hace a este país. Hay que decirlo claramente: cuando ves el mal no hay peros, lo combates con todas tus fuerzas”. Tusk asumió el sábado la presidencia del partido, para lo que su actual jefe, Borys Budka, dio un paso a un lado y prometió ponerse al servicio del hijo pródigo de la política polaca “para reconstruir la imagen de Polonia en la escena internacional y la confianza de nuestros socios europeos”.