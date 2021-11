El nacionalismo flamenco bloquea el cierre de las plantas nucleares

La ministra flamenca de Medio Ambiente, Zuhal Demir decidió no otorgar el permiso de construcción a Engie, la empresa que construirá las nuevas centrales de gas y que es a la vez propietaria de las nucleares. Si la construcción no se aprueba y a corto plazo será imposible que esas centrales estén en marcha en poco más de tres años, cuando se desconectarán los dos últimos reactores nucleares belgas.

Si la N-VA no cede y Flandes no concede el permiso a Engie, el Gobierno se moverá para ofrecer una localización alternativa en Valonia. El Gobierno flamenco sólo ha permitido por ahora la construcción de una pequeña central en Gante, que alcanzará los 235 megavatios. Alega que no supera los niveles de contaminación máximos. Olvida decir que no es suficiente para sustituir a los reactores nucleares.