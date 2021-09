El Gobierno de Alemania, entre una coalición 'Jamaica' o 'semáforo'

“Nosotros estábamos entonces preparados para entrar en el Gobierno, pero tanto la CDU como Los Verdes, especialmente la CDU, rechazaron nuestros contenidos. Merkel no quiso saber nada del programa de reformas modernizador que teníamos. Entonces ya queríamos abrir un Ministerio para la Digitalización”, explicaba Wissing a NIUS el pasado mes de junio. "Pero ella no quería escuchar nada de esto. Cuando Merkel dijo 'no' a nuestros contenidos, nosotros dijimos 'no' a entrar en el Gobierno", abundaba Wissing.