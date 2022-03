Elon Musk activa internet por Starlink en Ucrania tras pedírselo un ministro por Twitter

Las redes sociales nos muestran la brutalidad de la guerra en Ucrania en directo, pero también logran acciones que no hubiéramos podido imaginar hace pocas semanas. Como la protagonizada por el multimillonario dueño de Tesla y SpaceX, Elon Musk, y el viceprimer ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov.

Pero el ministro ucranio de Transformación Digital no se ha quedado en Elon Musk, también ha pedido a Apple que reduzca sus suministros en Rusia, a Google que elimine YouTube de los medios públicos rusos para que "no se difundan mentiras" y ha agradecido a Nick Clegg dueño de Meta por bloquear a propagandistas rusos. "No hay sitio para criminales de guerra en el Metaverso", ha afirmado en su mensaje.