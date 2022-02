Vlad, encerrado en un refugio de Kiev: "No hay dónde ir, el enemigo está por todas partes"

Vlad escribe mensajes a NIUS escondido en uno de los refugios donde cientos de vecinos de Kiev tratan de protegerse del ataque de las tropas rusas. "Personalmente, yo no tengo miedo. Ya he estado en estas condiciones en 2014", explica.

Distintas son las sensaciones de su novia, que le acompaña. A ella le va contando cómo actuar, trata de ayudarla a mantener la calma , a no entrar en pánico entre el ruido y las noticias que llegan de fuera.

La experiencia de Vlad en 2014 le hizo escéptico en esta ocasión. Sabía que el ataque ruso iba a producirse, pero no esperaba una ofensiva tan amplia: "No pensé que fuera a suceder en todos los frentes y también desde Bielorrusia". Ese ataque desde el norte, a través de un tercer país, es el que atenaza ahora Kiev.

Desde el refugio tratan de mantenerse informados por redes sociales, pero saben que hay mucha desinformación rusa. Oyen el ruido del movimiento de equipos militares, pero no tienen una idea precisa de la posición de las tropas de su país ni de las invasoras. Sabe que no puede huir. "No hay ningún lugar donde ir, el enemigo está por todas partes".