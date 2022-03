Lutz Güllner: “Russia Today y Sputnik han funcionado como herramientas complementarias a la agresión”

Este diplomático alemán lleva años rastreando la desinformación en todas sus formas , en especial la que aprovecha las vulnerabilidades de la UE para desestabilizar nuestras democracias. La OTAN lo advirtió en un informe en 2017: "Russia Today y Sputnik no se centran en Rusia. Su fin es desmoralizar y dividir a las naciones occidentales difundiendo historias no verificadas o falsas y teorías del complot". Con ambos medios rusos fuera de circulación en territorio europeo desde el pasado jueves por decisión de la Comisión Europea, Güllner defiende la medida y niega que se trate de una prohibición.

R. Para empezar no se trata de una prohibición. Son sanciones que se aplican como consecuencia del ataque contra Ucrania. Hemos considerado necesario meter a RT y Sputnik en la lista de sancionados para que suspendan sus emisiones porque creemos que han funcionado como herramientas que han acompañado a la agresión. Esto no tiene nada que ver con que no nos guste un artículo, ni se trata de una ley general de medios. Esto es una sanción por la agresión rusa y es muy importante tenerlo en cuenta.

R. Es muy difícil. La desinformación es cada vez más sofisticada. A veces no se trata de ‘fake news’ puras sino de medias verdades presentadas de una manera sesgada. La información puede ser falsa por el contenido o por la identidad falsa del emisor, por ejemplo. Lo mejor es que contrastemos las informaciones: ¿De donde sale esto?, ¿cuál es la fuente?, ¿cuál es la intención de quien me lo ha enviado?, ¿de qué medio se trata?. No hay que desconfiar de los medios pero sí comprobar dos veces quién me está facilitando esa información. Es muy importante también hacer pedagogía sobre cómo funcionan los medios de comunicación y trabajar estrechamente con todas las plataformas.