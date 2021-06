Protasevich admite su culpa y alaba a Lukashenko en una entrevista en la televisión bielorrusa

"Reconozco abiertamente que yo fui uno de los que publicó llamamientos a salir a la calle el día 9 de agosto de 2020. Tan pronto como me presentaron los documentos y me acusaron, me declaré culpable de inmediato" ha asegurado Protasevich, quien ha añadido que ha comparecido voluntariamente en la televisión. No es la primera declaración en la que el periodista y disidente se autoinculpa. Unas declaraciones que su entorno considera que realiza bajo coacción y califican de "vídeos de propaganda" en favor del líder bielorruso, Alexandr Lukashenko.