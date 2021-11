Escándalo en el fútbol alemán: dimite el técnico del Werder Bremen, acusado de falsificar su vacunación

Según ha informado el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, las referencias de l as dosis de las vacunas que figuran en el documento de vacunación del entrenador pertenecen, en la primera puesta, a una inyección que no se ha realizado y, en la segunda inoculación, a una inyección puesta pero a otra persona.

Según el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el “Bayern de Múnich está valorando recortes salariales para los jugadores no vacunados”. En el Hertha de Berlín, también de la primera división alemana, los no vacunados que tengan que hacer cuarentena no cobrarán el tiempo que no estén disponibles.