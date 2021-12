Escraches y amenazas de negacionistas de la pandemia conmocionan a la política alemana

La movilización de antivacunas y contrarios a las medidas anti-COVID-19 han dado un nuevo giro hacia la radicalización en Alemania. Tal vez sea un efecto colateral del, de facto, confinamiento que viven los no vacunados en un contexto en el que el Gobierno germano quiere impulsar la vacunación contra el coronavirus.

Kretschmer, conocido por no tener reparo en hablar con los ciudadanos de a pie sobre la conveniencia de sus políticas sanitarias , trató de hablar en aquella ocasión con aquella treintena de manifestantes. Él diría a cuenta de aquel escrache que la situación no fue “amenazante”.

Puede que parezca que aquel escrache contra Kretschmer está ya muy lejos en el tiempo. Pero e ste tipo de manifestaciones están proliferando ahora que el país se enfrenta a la peor ola de contagios que ha vivido Alemania desde que comenzó la pandemia y ahora que el Gobierno de flamante canciller Olaf Scholz busca acelerar la vacunación tras no pocas semanas de vacío político.

Por otro lado, hace un par de semanas, la policía en Mecklemburgo-Pomerania Occidental impedía in extremis que una protesta idéntica a la sufrida por Köpping se produjera contra la presidenta de ese Land del noreste alemán, la socialdemócrata Manuela Schwesig.

Tanto Köpping como Schwesig describían en las páginas del diario Bild los escraches como “escenas de un espectáculo verdaderamente amenazante”. Otro presidente regional, el ecologista Winfried Kretschmann, no ha dudado en comprar estas protestas con “métodos propios de las SA”. Alude a las Sturmabteilung (SA, por sus siglas alemanas) o “Tropas de Asalto”, las temibles “camisas pardas” de Adolf Hitler.

Aunque la comparación pueda parecer exagerada, no lo es tanto. De lo contrario, no se estarían investigando ya amenazas de muerte contra Kretschmer en Sajonia . Por lo visto, en un grupo de la plataforma de mensajería Telegram en el que se expresaba un buen centenar de militantes de este movimiento contrario a las medidas anti-COVID-19 de las autoridades sajonas - un grupo llamado “Red fuera de línea de Dresde” - se habló de “coger” al presidente sajón y “colgarlo donde sea”.

Kretschmer no se va a cruzar de brazos ante esta nueva forma de radicalización. “Los servidores públicos no deben tener miedo de decir su opinión ni de hacer su trabajo. Y esto vale también para otros colectivos de trabajadores, como los periodistas”, ha dejado dicho el presidente de Sajonia.

Sabe Kretschmer que no son casos aislados los de las agresiones a profesionales de la información cuando hay coberturas de manifestaciones organizadas por el colectivo que forman negacionistas de la pandemia, antivacunas y críticos con las medidas anti-COVID-19.

“El peligro están cuando la política no tiene en cuenta a quienes no están en la mayoría. Yo diría, como hace Scholz, que la sociedad no está dividida, pero hay grupos que tratan de separarse del resto de la sociedad”, dice Tophoven a NIUS. “El problema es que con la nueva radicalización que se ha registrado pueden producirse acciones violentas”, agrega el responsable del IFTUS.