España se vuelca con los refugiados en Polonia: viaje de ida y vuelta en autocaravana huyendo de la guerra

Katya llora porque no sabe si volverán a reunirse, dice que está nerviosa, titubea con el español que aprendió en la escuela y viendo vídeos en YouTube, pide disculpas y al final decide apostar por el optimismo : “Tengo esperanza de que algún día nos juntemos todos otra vez en la misma mesa. Vamos a reír. Vamos a ser felices y vamos a estar todos juntos”. Está preocupada por sus hermanos pequeños: “ Ellos nunca han estado lejos de la mamá; no quiero que vean nuestras lágrimas, tenemos que ser fuertes para ellos”. Katya va a salir hacia Valencia en un autobús que va a fletar la ONG española Juntos Por la Vida . Son la única ONG de España que está en Przemysl prácticamente desde el primer día . Están enfocados en proporcionar un futuro digno a la infancia más necesitada, en concreto en Ucrania y Benín.

Dentro del centro comercial han colocado un stand con la bandera española que les identifica y hasta ellos acuden todos los refugiados que tienen alguna relación con España o que quieren llegar hasta allí. Su actividad es frenética. No descansan. Velan el puesto en la madrugada y las colas para pedir asesoría y espacio en alguno de sus autobuses no cesa. Ya han fletado dos transportes privados que han salido desde Leópolis, del lado ucraniano de la frontera, hasta Valencia, con más de 100 personas dentro; y esta semana llega haciendo la ruta inversa el primer bus que recogerá a más de 50 personas del centro comercial y las llevará hasta la capital valenciana.

Claudia Jordá, voluntaria de Juntos Por la Vida, cuenta a este medio cómo está viviendo en primera línea esta crisis humanitaria. Lo que más le está impresionando, asegura, es la separación familiar: “No hay padres, solo hay mujeres”. Y sufre por su hermana y su hermano de acogida que continúan dentro de Ucrania. “Con mi hermana llevamos sin hablar más de una semana. Está en una zona que no puede salir. No sabemos cómo está. Mi hermano no puede salir tampoco porque tiene más de 18 años”, asegura.