Españoles 'atrapados' en Ucrania piden ayuda a Exteriores: "Nos han dejado aquí solos"

Dicen que quieren irse de Ucrania, pero que no les ponen medios para hacerlo. Dos españoles permanecen, según ellos, atrapados en dos ciudades a 600 y 500 kilómetros de Kiev . Luis viajó con su mujer ucraniana a un festival de baile el día 25 de febrero y la guerra estalló al poco de llegar. Santiago vive a 600 kilómetros con su mujer y sus tres hijos, y no tiene medios materiales para llegar a la capital. Quieren huir , pero no pueden.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, aseguró este sábado que España no va a "escatimar esfuerzos" para traer a los cerca de 100 españoles que "decidieron por voluntad propia quedarse" en Ucrania. Luis afirma que él no es uno de ellos, que en ningún momento ha dicho que quisiera quedarse en ucrania. Ni Santiago, que pide ayuda para acudir a Kiev o a la frontera. Aseguran que no están allí voluntariamente, que los teléfonos de la embajada ya no están operativos y que se sienten "abandonados".