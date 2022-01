La estrategia militar de Rusia en Ucrania: "El coste de una invasión es demasiado alto"

"Ucrania no puede necesitar el apoyo de la OTAN porque no es miembro de la OTAN , no podemos hablar en esos términos. Pero sí algunos países pueden ayudar a Ucrania a nivel bilateral . Hoy por hoy, esa ayuda es reciente y tampoco es suficiente", explica la experta. Se pueden "enviar armas defensivas: baterías antitanques, drones (Turquía ha enviado drones a Ucrania para detectar movimientos de las tropas rusas)... Como el armamento de occidente es mas moderno que el de Ucrania, los soldados ucranianos no saben manejarlo; así que la ayuda se acompaña con personal para entrenarlos".

"La intención de Rusia no es invadir a Ucrania y no de la forma en que todos los medios están hablando", dice la analista del Real Instituto Elcano. Añade que "la agrupación de las tropas militares rusas se ha hecho de manera muy visible. Un país que planifica una invasión quiere contar con el factor sorpresa" . Una supuesta operación militar rusa "no sería de una manera que todo el mundo pueda ver cómo lo va a hacer".

No existe unanimidad en la OTAN ante la reacción a esta crisis. Y ello quedó reflejado esta semana en unas declaraciones del presidente estadounidense. Biden creó confusión al insinuar que la respuesta de Occidente podría no ser tan dura si Moscú opta por alguna medida que no suponga una invasión a gran escala. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recordó a su aliado que "no hay incursiones menores". Posteriormente, Blinken se apresuró a corregir la postura estadounidense mostrando una posición más contundente. "Esto refleja que no hay unanimidad. Tampoco en mandar armas, Alemania ha dicho que no lo va a hacer. La OTAN no puede defender a Ucrania, no puede entrar en guerra por defender unos principios teóricos".