Putin y la estrategia del perro loco: ¿de verdad está dispuesto a la guerra nuclear?

En 25 de junio de 2005 los ojos de Vladímir Putin se fijaron en un anillo con 124 diamantes , el de la Super Bowl ganada por los New England Patriots. El presidente ruso le dijo al dueño del club: "Yo podría matar a alguien con esto". Y sin más, se metió el anillo en el bolsillo. Un comportamiento extraño. ¿Está loco Putin? La cuestión es que se quedó con lo que deseaba.

"Lo llamo la teoría del hombre loco, Bob", le explicó una vez Nixon a su jefe de Gabinete, Haldeman. Se trataba de filtrar a los comunistas la idea de que "no podemos contenerle cuando se enfada y tiene su mano sobre el botón nuclear" . Su política exterior no permite acreditar que esa idea fuera un éxito. Y además, la falta de sueño, el abuso de alcohol y los accesos de ira tenían algo de real en Nixon, como muestra una de sus conversaciones grabadas con su secretario de Estado, Henry Kissinger.

- N: Una bomba nuclear, ¿te preocupa eso? ¡Quiero que pienses a lo grande, Henry, por el amor de Dios! Estás demasiado preocupado por los civiles. A mí eso no me importa.

- K: Me preocupan los civiles porque no quiere que el mundo se movilice contra ti por ser un carnicero.

Kissinger pudo ser sinuoso y servil con Nixon, pero no está claro que Putin tenga alguien a su lado capaz de responderle así.

La novedad es que hasta ahora no parecía haber cometido un error de cálculo tan grande. Hace pocos días recordaba Financial Times otra anécdota de Putin. Cuando de joven perseguía ratas por Leningrado y acorraló a una en una esquina. El animal se lanzó contra él. Y aquel día aprendió algo: "Todo el mundo debería tener esto en mente. No debes acorralar a nadie en una esquina".