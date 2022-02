Estaciones de metro y sótanos, los refugios de los que se han quedado en Kiev

El majestuoso mármol de las estaciones, sus adornos dorados, sus bancos impolutos se han convertido en habitaciones improvisadas. Pequeños que no se separan de sus madres, madres que no se separan de sus móviles. Quieren saber de los suyos, de los que no han llegado al refugio, mientras las explosiones suenan fuera. Son muchos los hombres se han alistado o que han sido movilizados.