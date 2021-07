Europa amenaza a Orban con recortarle fondos por la deriva homófoba

El plazo para aprobar el plan húngaro acaba este próximo lunes, pero la Comisión no parece tener prisa y el miércoles confirmó que está hablándolo con las autoridades húngaras. Oficialmente porque considera que los mecanismos anti-corrupción descritos en el mismo no son suficientes y teme que el dinero acabe en los bolsillos del entorno de Orban, como ya se ha denunciado en los últimos años.

Bruselas exige a Budapest cambios profundos en su plan pero el reglamento de los nuevos fondos no prevé qué puede hacer un Gobierno si la Comisión Europe a no aprueba su plan a los dos meses de presentarlo, que se cumplen este lunes. Bruselas esperará a que Budapest cambie el plan. Sólo entonces le dará su visto bueno. El Gobierno de Orban deberá obtener después el visto bueno de los demás miembros de la Unión Europea. U n trámite para los demás países, pero un dolor de muelas para una Hungría cuya deriva homófoba molestó realmente en muchos gobiernos.

Bruselas podría usar el nuevo mecanismo que le permita bloquear fondos a un Gobierno que no respeta las normas básicas del Estado de derecho. Es lo que piden cada vez más eurodiputados y es algo que ya no se descarta en la Comisión Europea. Von der Leyen dijo este miércoles en el debate parlamentario que usaría todos los medios a su alcance para asegurar que el dinero se usa correctamente.

Von der Leyen exigió a Orban que no permita la entrada en vigor de la nueva norma (que entra en vigor precisamente este jueves) y le advirtió que está dispuesta a denunciarla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La presidenta recordó que el reglamento de los nuevos fondos incluye “un sistema de control potente, con hitos para vigilar a dónde va el dinero” que permiten a la Comisión bloquear fondos si no se respetan “la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y contra el fraude”.