Europa en la cumbre del clima de Biden: reduce emisiones o paga aranceles

La representación de la Unión Europea en la cumbre del clima organizada para hoy jueves y mañana viernes por el presidente estadounidense Joe Biden lleva una amenaza a los países que no sean lo suficientemente ambiciosos en la lucha contra la crisis climática, incluidos China y el propio Estados Unidos.

Timmermans dijo a los congresistas estadounidenses que el riesgo de que las empresas europeas se enfrenten a competidores con menos medidas climáticas coercitivas crece “porque crece la ambición de esas medidas en la Unión Europea”. La Comisión Europea, los gobiernos y el Parlamento Europeo acordaron la madrugada del martes al viernes el objetivo de una reducción de emisiones del 55% en 2030 con respecto a 2050. No se espera que Biden vaya tan lejos.

Bruselas sabe que puede chocar con el nuevo presidente estadounidense pero no va a dar marcha atrás, contaban este martes fuentes comunitarias. Biden debe anunciar en esta cumbre objetivos de reducción de emisiones para 2030 pero los socios europeos de Estados Unidos saben que una cosa es el anuncio y otra muy lejana su aprobación legislativa y su aplicación. Eso haría que la nueva ‘tasa carbono’ (como es conocida en Bruselas) pudiera aplicarse a los productos estadounidenses.

Timmermans no tiene ninguna intención de dar marcha atrás . A los congresistas estadounidenses les dijo que entrará en vigor, aunque nadie en Bruselas espera que se apruebe antes de enero de 2023. También les dijo que no hubiera sido necesaria “si todos los países hubieran cumplido los compromisos del Acuerdo (del clima) de París”.

Tasa carbono

La ‘tasa carbono’ no está todavía definida completamente y Bruselas sigue estudiando cómo hacer que no choque con las normas de la Organización Mundial del Comercio. No sería un arancel al uso, porque eso sería ilegal, sino que se haría que las empresas de terceros países que quisieran colocar sus productos en el mercado europeo deban comprar derechos de emisión de carbono como compran las empresas europeas. La tonelada de carbono en Europa supera los 40 euros. Países con precios similares o superiores –como el Reino Unido- estarían exentos.