Europa y Estados Unidos restablecen relaciones tras la era Trump

Joe Biden no tuvo que madrugar. T ras una cumbre en la OTAN que se cerró con algo de retraso , el presidente estadounidense pudo dormir la mañana pues en la agenda no tenía nada hasta la visita al Palacio Real a las 11:00. La Casa Real belga recibió a Biden con toda la pompa y el boato pero la reunión fue corta, de menos de una hora, una simple visita protocolaria.

El presidente estadounidense buscó este martes devolver las relaciones al punto en el que estaban cuando llegó Donald Trump como un elefante en la cacharrería y empezó a romper jarrones. Los europeos deseaban esta mejora pero a muchos gobiernos los cuatro años de Trump les hicieron cambiar el chip mental. Si la política estadounidense hacia Europa ya no va a ser política de Estado sino que va a depender del color político del inquilino de turno en la Casa Blanca los europeos deben enfocar esas relaciones de otra forma.

Acuerdo sobre Boeing y Airbus

El anuncio no es la paz definitiva en la que probablemente sea la mayor bronca entre Washington y Bruselas, pero es una tregua larga, que muestra que con Biden Estados Unidos no irá directamente a la imposición de aranceles como hizo con Trump y que será bien recibida en Chicago y en Toulouse, las sedes de las empresas. Esos aranceles que quedan en suspenso durante el próximo lustro sumaban 10.300 millones de euros. No hubo noticias de acuerdo sobre los aranceles al acero y al aluminio pero sí la promesa de que se buscará una solución “antes de fin de año”.