Europa pide no administrar ya una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus

La ECDC también recuerda que casi un tercio de los adultos europeos no está todavía completamente vacunado y asegura que “en esta situación, la prioridad ahora debería ser vacunar a todos los que no han completado la vacunación”. La Comisión Europea anunció el miércoles que el 70% de los adultos del bloque ya está completamente vacunados, aunque esos datos esconden que algunos países no van ni por el 50%.